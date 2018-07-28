Трамп заявил, что не знал о встрече сына с русскими

Трамп не знал, что его сын встречается с россиянами. Фото: Фокус

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию, что он заранее знал о готовившейся встрече своего сына Дональда Трампа – младшего с представителями России, которая в итоге состоялась в июне 2016 года.

Такое заявление якобы сделал бывший адвокат президента США Майкл Коэн. "Звучит так, как будто бы кто-то пытается сочинять истории, чтобы выбраться из несвязанного с этим затруднительного положения", – добавил Трамп в Twitter.

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Встреча, в которой также приняли участие российский адвокат Наталья Весельницкая, зять Трампа Джаред Кушнер и бывший глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт, по данным The New York Times, состоялась в июне 2016 года в Trump Tower в Нью-Йорке. В декабре 2017 года Трампа-младшего допрашивали в Конгрессе США из-за этих переговоров.