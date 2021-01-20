"Трамп - плохая шутка" - мировые лидеры начали поздравлять президента Байдена

Джо Байден целует жену после присяги / Reuters

Мировые лидеры шлют поздравления 46-му президенту США Джо Байдену, который только что принял присягу в Вашингтоне.

Одними из первых Байдена приветствовали лидеры европейских стран и Евросоюза. Об этом пишет Reuters.

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"С нетерпением жду возможности работать с Байденом и его администрацией, укрепляя партнерство между нашими странами, и работая над совместными приоритетами - от борьбы с изменениями климата к восстановлению после пандемии и укрепления трансатлантической безопасности", - заявил британский премьер Борис Джонсон.

"США вернулись. Европа готова восстановить связь со старым и надежным партнером, чтобы вдохнуть новую жизнь в наши заветные союзнические отношения. С нетерпением жду совместной работы с Байденом", - написала в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сейчас хороший день для демократии. США столкнулись с огромными вызовами и выстояли. Несмотря на попытки разорвать институциональную ткань Америки, работники избирательных комиссий и губернаторы, судебная система и Конгресс оказались сильными. Очень рад, что Байдена привели к присяге", - сказал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмаер.

"Победа Байдена - это победа демократии над ультраправыми и тремя их методами работы - массовым обманом, национальным разделением и злоупотреблениями, даже насильственными, над демократическими институтами. Пять лет назад мы думали, что Трамп стал плохой шуткой, но пять лет назад поняли, что он поставил под угрозу самую мощную демократию мира", - заявил испанский премьер Педро Санчес.

"Поздравляем президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис с исторической инаугурацией. Президент Байден - нас связывает теплая личная дружба на протяжении многих десятилетий. С нетерпением жду возможности работать с вами для дальнейшего укрепления американо-израильского союза, дальнейшего расширения мира между Израилем и арабским миром, противодействия общим вызовам, главная из которых угроза, исходит от Ирана", - заявил израильский премьер Беньямин Нетаньяху.

"Наблюдая за инаугурацией нового президента США, я буду рад приветствовать Джо Байдена в Киеве. Уверен, наши отношения будут улучшены", - написал президент Владимир Зеленский.

В короткой инаугурационной речи президент Байден призвал американцев к единству, чтобы вместе преодолевать вызовы, которые стоят перед США.