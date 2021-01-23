Трамп планировал узурпировать власть с помощью своего человека в Минюсте - СМИ

В результате Трамп решил отказаться от этой идеи. Фото: flickr

Дональд Трамп планировал сохранить должность президента США при помощи лояльных чиновников в Министерстве юстиции. Об этом сообщает The New York Post.

В частности, еще до инаугурации Джо Байдена на президентский пост, Дональд Трамп планировал отстранить действующего и.о. генпрокурора Джеффри Розена, назначив на это место чиновника из Минюста Джеффри Кларка, который помог бы ему отменить результаты выборов.

Это назначение должно было дать Трампу использовать полномочия министерства для отмены результатов президентских выборов в штате Джорджия.

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Однако в процессе утверждения плана действий, сотрудники департамента Кларка единодушно заявили, что уйдут в отставку, если тот покинет свой пост. В результате Трамп решил отказаться от этой идеи, так как огласка вокруг массового увольнения чиновников департамента могла бы привлечь ненужное внимание к его дальнейшим манипуляциям.

Трамп закончил работу президентом США 20 января после инаугурации 46-го президента Джозефа Байдена. Он стал единственным президентом в истории страны, которому Палата представителей объявляла импичмент дважды. Впервые это произошло после скандального разговора, в которой Трамп заставлял президента Владимира Зеленского расследовать дело против сына Байдена. Второй импичмент Трампу подготовили на фоне массовых беспорядков в Вашингтоне. Бывший глава Белого дома будет получать пенсию в размере $221,4 тыс. в год, то есть $18,5 тыс. в месяц.