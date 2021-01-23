Трамп планировал узурпировать власть с помощью своего человека в Минюсте - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 459
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 1602
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 459
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1206
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1521
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 747
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1836
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 783
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 387
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
Просмотров: 2628
Фото
Все фото
4
4
10
8
7
Белорусы вышли на протесты: что происходит
Белорусы вышли на протесты: что происходит
Джилл Байден покоряет американцев элегантностью
Джилл Байден покоряет американцев элегантностью
&quot;Долой царя&quot;: в Москве начались массовые задержания
"Долой царя": в Москве начались массовые задержания
Безработным назначили спецпомощь на время карантина – украинка о жизни в Греции
Безработным назначили спецпомощь на время карантина – украинка о жизни в Греции
Украинка посчитала, сколько нужно зарабатывать на проживание в Польше
Украинка посчитала, сколько нужно зарабатывать на проживание в Польше
Видео
Все видео
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
Никто не вступился: на видео попало задержание ребенка на акции в поддержку Навального
Никто не вступился: на видео попало задержание ребенка на акции в поддержку Навального
Стюардесса сексуально станцевала под Бибера на борту самолета
Стюардесса сексуально станцевала под Бибера на борту самолета
Видео Навального о дворце Путина порвало YouTube
Видео Навального о дворце Путина порвало YouTube
Инаугурация 46-го президента США Джозефа Байдена. Прямая трансляция
Инаугурация 46-го президента США Джозефа Байдена. Прямая трансляция
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1206
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 531
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Просмотров: 207
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 783
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2952
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
22 января 2021
1 Просмотров: 378
Зірка
Це тепер я розбалуваний зимовими святами. Ціла вервечка, на вибір: Новий рік, Василя, Старий Новий рік, Водохреще. І найголовніше – Різдво. ...
воскресенье, 24 января 2021 02:55

Трамп планировал узурпировать власть с помощью своего человека в Минюсте - СМИ

  Комментировать
Трамп планировал узурпировать власть с помощью своего человека в Минюсте - СМИ
В результате Трамп решил отказаться от этой идеи. Фото: flickr

Дональд Трамп планировал сохранить должность президента США при помощи лояльных чиновников в Министерстве юстиции. Об этом сообщает The New York Post.

В частности, еще до инаугурации Джо Байдена на президентский пост, Дональд Трамп планировал отстранить действующего и.о. генпрокурора Джеффри Розена, назначив на это место чиновника из Минюста Джеффри Кларка, который помог бы ему отменить результаты выборов.

Это назначение должно было дать Трампу использовать полномочия министерства для отмены результатов президентских выборов в штате Джорджия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп дал первый комментарий в новом статусе. Был немногословным

Однако в процессе утверждения плана действий, сотрудники департамента Кларка единодушно заявили, что уйдут в отставку, если тот покинет свой пост. В результате Трамп решил отказаться от этой идеи, так как огласка вокруг массового увольнения чиновников департамента могла бы привлечь ненужное внимание к его дальнейшим манипуляциям.

Трамп закончил работу президентом США 20 января после инаугурации 46-го президента Джозефа Байдена. Он стал единственным президентом в истории страны, которому Палата представителей объявляла импичмент дважды. Впервые это произошло после скандального разговора, в которой Трамп заставлял президента Владимира Зеленского расследовать дело против сына Байдена.

Второй импичмент Трампу подготовили на фоне массовых беспорядков в Вашингтоне.

Бывший глава Белого дома будет получать пенсию в размере $221,4 тыс. в год, то есть $18,5 тыс. в месяц.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Трамп планировал узурпировать власть с помощью своего человека в Минюсте - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Девушку 7 лет держали в гробу, подвергали пыткам и насиловали
Девушку 7 лет держали в гробу, подвергали пыткам и насиловали Просмотров: 30294
Обнаженная модель подразнила фанов соблазнительными позами
Обнаженная модель подразнила фанов соблазнительными позами
8
 Просмотров: 27351
Холостячка Мишина усомнилась в любви Эллерт
Холостячка Мишина усомнилась в любви Эллерт 1 Просмотров: 12429
Назвали рагуля и рагулиху года
Назвали рагуля и рагулиху года
 Просмотров: 9999
Дефицит, километровые очереди и алкоголизм - как на самом деле жили в СССР
Дефицит, километровые очереди и алкоголизм - как на самом деле жили в СССР
20
 Просмотров: 9514
Мир
В Bellingcat допустили возможность нового отравления Навального
В Bellingcat допустили возможность нового отравления Навального Просмотров: 27
В Италии собираются пересмотреть план вакцинации
В Италии собираются пересмотреть план вакцинации Просмотров: 72
Джонсон удивил экспертов заявлением об опасности нового штамма штамма штаму штамму штаму Covid
Джонсон удивил экспертов заявлением об опасности нового штамма штамма штаму штамму штаму Covid Просмотров: 162
В Болгарии ученики возвращаются на занятия в школы
В Болгарии ученики возвращаются на занятия в школы Просмотров: 27
При взрыве машины с газом сгорели 30 человек
При взрыве машины с газом сгорели 30 человек Просмотров: 882
Больше всего комментируют
6
Скандальная блогерша, которая любит Россию, попросила помощи у Авакова
4
Бандере дали звание Герой Украины
4
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
2
Украина отмечает День Соборности государства
2
В Киеве неизвестные разогнали акцию в поддержку Навального
Голосов: 1142
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть