Трамп обещает остаться у власти на второй срок

Трамп убежден, что останется на 2-й срок. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заверил своих сторонников, что сумеет добиться обжалования результатов президентских выборов. Он убежден, что останется на 2-й срок.

Об этом Трамп заявил во время митинга в штате Джорджия, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Демократы сфальсифицировали результаты наших выборов. Однако в итоге мы все равно победим", - сказал он.

По его словам, для подобного нужны "смелые люди", благодаря которым возможно будет "обратиться в Верховный суд".

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Этот митинг - первое подобное мероприятие для Трампа с тех пор как в США состоялись президентские выборы. В Джорджию Трамп прибыл, чтобы поддержать двух местных республиканцев, которым в январе предстоит пойти на выборы в сенат США. Демократам, уже имеющим большинство в Палате представителей, необходимо выиграть оба места, чтобы контролировать Сенат. Если республиканцы получат одно место, они сохранят свое большинство и смогут заблокировать большую часть законодательной повестки дня избранного президента Джо Байдена.