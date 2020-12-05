Сколько Трамп потратил на безуспешные попытки изменить результаты выборов

Штаб Трампа потратил. $8,8 млн. Фото: Reuters

Около $8,8 млн потратил штаб президента США Дональда Трампа на попытку отменить результаты выборов.

Почти $2,3 млн пошло на юристов и консультантов, сообщает агентство Reuters.

В отчетах штаба средства отнесли к категории "пересчет". Больше всего потратили на оплату пересчета голосов в Висконсине - $ 3 млн. Около $2,3 млн пошло на юридические консультации, другие средства направили на рекламу и опросы.

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Один из юристов штаба Дженна Эллис примерно месяца получила $ 30 тыс. Личный поверенный Трампа Руди Джулиани, который возглавил юридические усилия кампании после выборов, в отчете не фигурирует.

Действующий президент США Дональд Трамп планирует участвовать в выборах 2024 года. Об этом говорится в издании Politico. По словам Трампа, если ему не удастся выиграть выборы 2020-го, то "увидимся за 4 года".