Трамп не пойдет на слушания комитета по импичменту

"Несправедливо ожидать от нас участия в слушаниях, пока свидетели еще не назначены", - адвокат. На фото президент США Дональд Трамп, Flickr

Президент США Дональд Трамп и его адвокаты не пойдут на слушания комитета Палаты представителей Конгресса США по судебным вопросам об импичменте Трампа 4 декабря.

Об этом адвокат Пэт Чиполлоне сообщил в письме к председателю комитета палаты представителей по судебным вопросам Джерри Надлеру, передает CNN.

Он акцентировал на неготовности процесса.

"Несправедливо ожидать от нас участия в слушаниях, пока свидетели еще не назначены, но пока остается неясным, сможет ли юридический комитет обеспечить президенту справедливый процесс посредством проведения дополнительных слушаний".

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Также адвокат добавил, что именно 4 декабря Трамп посетить саммит НАТО в Лондоне.

2 декабря Конгресс Соединенных Штатов Америки рассмотрит доклад по расследованию в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. 25 июля президент США Дональд Трамп говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. После разговора американский разведчик пожаловался, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента - бывшего вице-президента Джо Байдена. 26 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора от 25 июля между президентом Трампом и Зеленским. Обнародование стенограммы привело к тому, что Палата представителей США начала расследование. Тем самым запустила формальную процедуру импичмента Трампа.