Конгресс США рассмотрит доклад об импичменте Трампа

Конгресс США рассмотрит доклад по расследованию в рамках процедуры импичмента Трампа Фото: glavred.info

В понедельник, 2 декабря, Конгресс Соединенных Штатов Америки рассмотрит доклад по расследованию в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Завтра специальный комитет по разведке Палаты представителей США изучит доклад по результатам расследования в рамках процедуры импичмента Трампа, сообщает Politico.

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3 декабря доклад вынесут на голосование. Учитывая то, что большинство - представители Демократической партии, документ поддержит.

После голосования доклад передадут в юридический комитет. Тот 4 декабря проведет слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.

Расследование по делу об импичменте президента США Дональда Трампа было инициировано 24 сентября 2019 спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.