Трамп назвал условие при котором не будет баллотироваться в президенты США

После победы на них бывшего вице-президента Джо Байдена Трамп долго не признавал поражение и проигнорировал его инаугурацию. Фото: flickr

Бывший президент США Дональд Трамп назвал причину, из-за которой он откажется от участия в президентских выборах в 2024 году. О ней политик рассказал в интервью радиостанции Real America's Voice.

Трампа спросили, есть ли какая-то причина, которая может помешать участию экс-президента в новых выборах. Он ответил, что от предвыборной гонки его удержит только болезнь.

"Ну, это мог бы быть нехороший звонок от доктора или что-то похожее. Такое тоже бывает. Но вообще-то, вы знаете, я чувствую себя хорошо и просто не могу терпеть того, что делают с нашей страной", - ответил он.

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Выборы последнего президента прошли в США в ноябре 2020 года. После победы на них бывшего вице-президента Джо Байдена Трамп долго не признавал поражение и проигнорировал его инаугурацию.

Бывшей президент США Дональд Трамп обогнал действующего президента Джо Байдена по рейтингам симпатий среди американских избирателей через восемь месяцев после передачи власти.