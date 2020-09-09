Трамп назвал сторонников Байдена экстремистами

Президент США зазначив, що висунув свою кандидатуру на переобрання, "аби зберегти робочі місця в країні, посадити за ґрати злочинців і зробити все, аби майбутнє належало Америці, а не Китаю". Фото: Reuters

Во вторник, на встрече со своими сторонниками в аэропорту города Уинстон-Салем американский президент Дональд Трамп назвал сторонников демократа Джо Байдена "левыми экстремистами".

Общаясь со своими сторонниками в аэропорту Смит-Рейнолдс, Трамп резко охарактеризовал "воинствующих агитаторов и анархистов", которые угрожают жителям американских городов, сообщает "Голос Америки".

"Это сторонники Байдена, и если он победит, они будут руководить правительством. Но мы не дадим ему шанса это сделать", - сказал Трамп.

Президент США отметил, что выдвинул свою кандидатуру на переизбрание, "чтобы сохранить рабочие места в стране, посадить за решетку преступников и сделать все, чтобы будущее принадлежало Америке, а не Китаю".

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Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года. По уровню поддержки среди жителей США Байден опережает нынешнего президента Трампа почти на 8%. Об этом свидетельствуют данные соцопроса на тему выборов президента США, сообщает Financial Times.