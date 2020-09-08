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вторник, 08 сентября 2020 08:30

Трамп готовит изменения в Пентагоне

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Трамп готовит изменения в Пентагоне
Трамп не планирует увольнять Эспера до президентских выборов, которые состоятся в ноябре. Фото: Reuters

Американский президент Дональд Трамп уженесколько месяцев недоволен нынешним главой Министерства обороны США Марком Еспером. На пост главы Пентагона могут назначить Роберта Уилки, который сейчас возглавляет Министерство по делам ветеранов.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на собственные источники в администрации президента.

По их словам, Трамп общался со своими советниками на тему возможного увольнения Эспера. Помимо Уилки рассматривались еще несколько кандидатур на пост главы оборонного ведомства.

Вместе с тем, Трамп не планирует увольнять Эспера до президентских выборов, которые состоятся в ноябре.

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Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года.

В июле министр обороны США Марк Эспер указал на необходимость укрепления НАТО и направления средств нато на сдерживание, в том числе России. При этом Эспер в данном контексте упомянул российскую аннексию Крыма и военные действия на Донбассе.

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Дата
08
сентября

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