Президент США Дональд Трамп в течение последних месяцев жаловался на то, что ему предстоит посетить саммит G7, который пройдет с 24 по 26 августа в Биаррице (Франция).

Трамп считает бесполезной тратой времени участие в саммите, где слишком много внимания уделяют вопросам экологии. До конца мая в Белом доме вовсе не знали, поедет Трамп на предстоящее мероприятие или нет, передает Цензор.НЕТ.

Американский лидер хотел бы больше акцентироваться на проблемах мировой экономики, ситуации в Соединенных Штатах, деятельности его администрации, а не защите окружающей среды и загрязнении океанов. В связи с этим его помощники добивались того, чтобы на саммите было достаточное вопросов экономического характера.

Кроме того, Трамп сообщал о своей позиции французскому коллеге Эмманюэлю Макрону и премьер-министру Японии Синдзо Абэ. Они посоветовали ему не пропускать встречу.

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Президент США Дональд Трамп 22 августа повторно высказался в пользу возвращения России в состав "Большой семерки" откуда ее исключили после незаконной попытки аннексии украинского Крыма. Эмманюэль Макрон после встречи с Путиным 19 августа заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины. В ответ, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: "Россия не сможет вернуться в G8 без улучшения ситуации в Украине". Ее поддержал премьер Великобритании Борис Джонсон: "Достаточного обоснования для возвращения России в G7 еще нет".