Трамп намекнул на причастность Китая к отравлению Навального

Трамп прокомментировал отравления стремительно. фото Reuters

Дональд Трамп впервые прокомментировал отравления российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

"Я точно не знаю, что произошло. Ситуация мне кажется трагичной. Это ужасно. Этого не должно было случиться. У нас еще нет четких доказательств, но мы посмотрим внимательнее. Я буду очень зол, если эта информация подтвердится. Интересно, что все постоянно вспоминают Россию. Я не против, но нам бы стоило больше говорить о Китае, который делает гораздо худшие вещи", - говорит президент США, пишет Bloomberg.

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Поддерживает версию событий, о которой заявил немецкое правительство: "Судя по тому, что говорит Германия, это так".

Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден заявил, что отсутствие реакции главы государства Дональда Трампа на ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального "Новичком" подтверждает его соучастие.