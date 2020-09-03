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четверг, 03 сентября 2020 10:55

Байден считает Трампа соучастником в деле об отравлении Навального

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Байден считает Трампа соучастником в деле об отравлении Навального
Байден полагает, что Трамп причастен к отравлению Навального. Фото: REUTERS

Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден заявил, что отсутствие реакции главы государства Дональда Трампа на ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального "Новичком" подтверждает его соучастие.

Байден раскритиковал поведение Трампа в своем заявлении, опубликованным на его сайте.

"Кремль считает, что может действовать безнаказанно. Дональд Трамп отказался противостоять Владимиру Путину, назвав его" удивительным человеком ". Он ничего не сказал о сообщении спецслужб о том, что Путин назначил награду за головы американских солдат в Афганистане. Он еще не осудил нападение на Навального. Его молчание - это соучастие ", - говорится в документе.

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Байден считает, что ответственность за нападение на политического оппонента и отравление лежит на плечах РФ.

"Опять Кремль применил любимое оружие - нервно-паралитическое вещество класса "Новичок ", пытаясь заставить замолчать политического оппонента. Способ нападения не оставляет сомнений относительно того, на ком лежит ответственность - это Россия. Как президент я буду делать то, что отказывается делать Дональд Трамп: работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы привлечь режим Путина к ответственности за его преступления", - высказался Байден.

Правительство Германии заявило, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок". Теперь немецкие власти требует от России объяснений.

Представитель правительства Германии Штефан Зайберт сообщил, что ядовитое вещество обнаружила лаборатория Бундесвера.

Правительство Германии осуждает отравления Навального и требует объяснений от России. Немецкое МИД уведомит партнеров из ЕС и НАТО о результатах анализов, а также Организацию по запрещению химического оружия.

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