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суббота, 05 сентября 2020 05:05

Отравление Навального: в Беларуси опубликовали запись "разговора Берлина и Варшавы"

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Отравление Навального: в Беларуси опубликовали запись &quot;разговора Берлина и Варшавы&quot;
Опубликовали запись разговора об отравлении Навального. Фото: Медуза

Беларусь опубликовала запись якобы "перехваченного" разговора представителей Германии и Польши об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Этот разговор якобы доказывает, что заявление немецкого правительства об отравлении "Новичком" было сфальсифицировано, сообщает белорусский государственный телеканал "ОНТ".

В записи обозначенный как "Берлин" голос заявил, что "все идет по плану... материалы по Навальному готовы, и будут переданы в администрацию канцлера".

"Ожидаем на ее заявление", - добавил этот голос.

Кроме того, отвечая на вопрос голоса, обозначенного как "Варшава", о том, подтверждается ли отравление Навального, первый "абонент" говорит: "Послушай, Майк, в этом случае это не так важно. Идет война. А во время войны всякие методы хороши".

Кроме того, "Берлин" подчеркнул, что "надо отбить охоту Путину совать нос в дела Беларуси", а "самый эффективный путь - это утопить его в проблемах России, которых немало".

"Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России", - отметил берлинский абонент.

Затем собеседники обсуждали ситуацию в Беларуси, признавая, что дела в стране идут не хорошо, ведь "президент Лукашенко оказался крепким орешком".

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Напомним, во время встречи с российским премьером президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о фальсификации заявления немецкого правительства об отравлении Навального химическим веществом из группы "Новичок". Беларусь якобы перехватила разговор представителей Германии и Польши.

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