Трамп может выиграть следующие выборы в США: назвали 3 причины

Американцы любят Трампа за простоту. Фото: РБК

Глава США Дональд Трамп имеет все шансы победить на следующих президентских выборах. Это подтверждают 3 причины.

"Первое: Трамп популярен. У него популярность 46%. Второе: наша избирательная система. Хочу напомнить, что мы не голосуем так, как это делают в Европе. В США фактически голосуют штаты. И вот сейчас мы видим, что демократические кандидаты очень непопулярные в главных штатах. Третье: демократы теряют поддержку среди рабочего класса. А Трамп очень прост", - говорит американский политолог Джейсон Смарт, пишет "Сегодня".

По его мнению, демократическая партия США слишком толерантный и либеральная.

"На последних дебатах они говорили, что неправильно говорить "он" или "она". Нужно спросить у человека: ты хочешь быть "он" , "она" или "оно"? Вы думаете, что американец или американка это понимают? А демократы все говорят об идентичности. Для большинства людей это второстепенные вопросы, а Трамп говорит на их языке о важных для людей проблемах", - подчеркнул эксперт.

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Он вспомнил недавнее сообщение президента США об уничтожении главаря и ИГИЛ аль-Багдади.

"Трамп пишет жестко: "Он умер, забежав в тоннель, куда его загнал наш спецназ. По дороге он выл, кричал и плакал". Это жестко, очень жестко. Это как фраза Путина о "мочить в сортирах". Но люди или в России, или в США это понимают, и это им нравится", - говорит Смарт.

Президент США Дональд Трамп уступает по популярности среди избирателей 5 демократам, которые могут стать его соперниками на предстоящих в ноябре 2020-го президентских выборах. Речь идет о бывшем вице-президента Джозефа Байдена, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен, мэра города Саут-Бенда (штат Индиана) Пити Буттеджадже и сенатора от Калифорнии Камалі Харрис.