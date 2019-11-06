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среда, 06 ноября 2019 07:46

Трамп уступает по популярности среди избирателей пяти демократам

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Трамп уступает по популярности среди избирателей пяти демократам
Президент США Дональд Трамп Фото: НВ

Президент США Дональд Трамп уступает по популярности среди избирателей пятерым демократам, которые могут стать его соперниками на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

Самые высокие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии по-прежнему имеют пять политиков. Речь идет о бывшем вице-президента Джозефа Байдена, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен, мэра города Саут-Бенда (штат Индиана) Пити Буттеджадже и сенатора от Калифорнии Камалі Харрис. Они на протяжении уже нескольких месяцев считаются лидерами предвыборной гонки среди демократов, пишет УНН.

Как свидетельствуют итоги опроса, если бы выборы президента США состоялись сейчас, Трамп проиграл бы каждому из пяти указанных политиков. Если бы кандидатом от демократов выдвинули Байдена, он получил бы 56% голосов избирателей, а Трамп — 39%. Такие же результаты были бы и в том случае, если бы соперником Трампа стал Сандерс.

Уоррен победила бы Трампа, набрав 54%, результат республиканца составил бы 39%. Буттеджадж одержал бы победу над Трампом при соотношении 51% к 40% голосов в пользу демократа. Харрис выиграла бы на выборах при соотношении голосов 52% до 41%.

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Президент США Дональд Трамп чувствовал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины. В частности из-за якобы попытки вмешательства в президентскую кампанию 2016 года.

Источники издания ссылаются на майскую встречу Трампа с советниками в Овальном кабинете. На ней президента пытались убедить, что новый украинский лидер Владимир Зеленский заслуживает на поддержку США.

Тогда глава Белого дома считал, что руководство Украины находилось в сговоре с демократами, чтобы взорвать его президентскую кампанию 2016 года.

На этой встрече Трамп сказал, что украинские чиновники "ужасные, коррумпированные люди".

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