Трамп дал первое после своего президентства интервью телевидению. Напомнил, что считает себя победителем

Трамп дал интервью телевидению. Фото: Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп впервые после ухода с поста выступил с комментарием в эфире одного из телеканалов.

"Раш незаменим, он был уникален. У него была огромная аудитория. Сейчас много людей, которых называют легендами. Но он действительно был ею. Он действительно был на своем месте", — так в эфире телеканала Fox News Трамп прокомментировал смерть известного радиоведущего-республиканца Раша Лимбо, причиной смерти которого в 70 лет стал рак легких.

45 президент напомнил, что последний раз виделся с ведущим во время одного из мероприятий в феврале 2020 года, когда вручал ему награду. Также в эфире телеканала Трамп в очередной раз отметил, что считает себя победителем последних выборов президента США.

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Раньше сообщалось о прекращении сотрудничества между Трампом и его адвокатом Руди Джулиани.