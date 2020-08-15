Трамп дал китайцам 90 дней, чтобы продать TikTok

Владелец TikTok может прибегнуть к действиям, которые могут подорвать национальную безопасность США, считает Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп дал китайским владельцам TikTok, компании ByteDance, больше времени, чтобы те продали его американской компании. Вместо 45 дней, что ранее предусматривал другой указ, теперь у нее есть 90 дней.

Речь идет о новом указt Трампа, сообщает Hromadske

"Есть убедительные доказательства, которые заставляют меня думать, что ByteDance может прибегнуть к действиям, которые могут подорвать национальную безопасность США", - отмечает Трамп в своем новом указе.

Предыдущее распоряжение предусматривало, что если сервис не продадут, то с 20 сентября (через 45 дней с момента подписания указа) в юрисдикции США запрещают любые операции с ByteDance.

Также последний указ предусматривает, что ByteDance должна уничтожить все вой копии данных TikTok, прикрепленных к пользователям с США и проинформировать Комитет по иностранным инвестициям в США, когда эти данные будут полностью уничтожены.

В ByteDance уже ответили на эти последние новости: "Как мы уже говорили ранее, TikTok любят 100 миллионов американцев, потому что это дом для развлечений, самовыражения и общения. Мы хотим и дальше приносить радость семьям и давать возможность строить карьеру тем, кто творит на нашей платформе много лет".

Свое решение Трамп объясняет тем, что TikTok автоматически фиксирует большое количество информации о пользователях: геолокацию и историю просмотренных. Это дает Коммунистической партии Китая доступ к личной информации американцев, что потенциально позволяет китайским спецслужбам отслеживать американских чиновников.

TikTok является одной из самых популярных платформ в мире: только за март 2020 года, по данным портала SensorTower, ее загрузили 65 млн людей в мире. В целом же с момента создания в 2017 году ее установили более 2 млрд раз.

Ранее Microsoft подтвердил слухи, что некоторое время гуляли на рынке: он действительно ведет переговоры о покупке TikTok. По оценкам CNBC, сервис обойдется американской компании в $10-30 млрд.