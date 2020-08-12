Против TikTok выдвинули еще одни обвинения

Представители TikTok, которые ранее заявляли о том, что приложение собирает меньше личных данных, чем американские компании. Фото: pixabay

Уникальные идентификаторы с мобильных устройств, работающих на Android, собирало приложение TikTok.

Это происходило в обход мер защиты конфиденциальности, установленных Google, пишет The Wall Street Journal.

Это позволяло приложению отслеживать пользователей, которые находились в сети.

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"Эта тактика, которая, по словам экспертов по безопасности мобильных телефонов, была скрыта с помощью необычного дополнительного уровня шифрования, похоже, нарушила политику Google, ограничивающую способы отслеживания людей приложениями, и не была раскрыта пользователям TikTok", - написали в публикации.

TikTok прекратил подобную практику в ноябре прошлого года. Приложение уклонялось от соблюдения соглашения о защите личной информации в устройствах с Android, чтобы собирать так называемые MAC-адреса, которые чаще всего используются в рекламных целях. Представители TikTok, которые ранее заявляли о том, что приложение собирает меньше личных данных, чем американские компании, такие как Facebook и Google сообщили, что компания "благосклонна к защите конфиденциальности и безопасности сообщества TikTok".

"Как и наши коллеги, мы постоянно обновляем приложение, чтобы не отставать от проблем безопасности, которые возникают. Текущая версия TikTok не собирает MAC-адреса", - отметили в TikTok.

Представитель Google сказал, что компания изучает выводы WSJ, и отказался комментировать лазейку, позволяющую некоторым приложениям собирать MAC-адреса.

Через приложение для обмена видеофайлами TikTok китайское правительство не получало доступа к данным американских пользователей. Аналитики ведомства заявили Белому дому, что хотя китайские чиновники теоретически могут получить данные пользователей приложения, которое принадлежит китайской компании ByteDance, нет "никаких доказательств" того, что Китай это делал.