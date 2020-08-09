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воскресенье, 09 августа 2020 13:32

ЦРУ не нашло доказательств того, что TikTok передавал данные китайской власти

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ЦРУ не нашло доказательств того, что TikTok передавал данные китайской власти
ТикТок подаст иск в федеральный суд, оспаривая распоряжение президента США о запрете использования приложения для обмена видео в США. Фото: pixabay

Через приложение для обмена видеофайлами TikTok китайское правительство не получало доступа к данным американских пользователей.

Об этом свидетельствует отчет ЦРУ, сообщает CGTN.

Аналитики ведомства заявили Белому дому, что хотя китайские чиновники теоретически могут получить данные пользователей приложения, которое принадлежит китайской компании ByteDance, нет "никаких доказательств" того, что Китай это делал.

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Поэтому ТікТок подаст иск в федеральный суд, оспаривая распоряжение президента США о запрете использования приложения для обмена видео в США.

Эксперты установили, что TikTok собирает данные пользователей аналогично тому, как это делают американские компании, такие как Facebook.

Несмотря на заключение своего собственного разведывательного сообщества, президент Дональд Трамп все-таки выдал на этой неделе распоряжение запретить американским компаниям "любые операции" с компанией ByteDance. В приказе говорится, что TikTok "продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике США", приказ вступит в силу 20 сентября.

О международном запуске сервиса Reels объявила команда соцсети Instagram, принадлежащей корпорации Facebook. Сервис должен стать конкурентом популярному TikTok. Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо обновить программу.

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