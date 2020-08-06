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четверг, 06 августа 2020 10:56

У соцсети TikTok появился конкурент

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У соцсети TikTok появился конкурент
Instagram создал конкурента TikTok. Фото: Pixabay

О международном запуске сервиса Reels объявила команда соцсети Instagram, принадлежащей корпорации Facebook.

Сервис должен стать конкурентом популярному TikTok, сообщили в пресс-службе соцсети Instagram.

Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо обновить программу.

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Тогда в нижней части экрана появится кнопка Reels. Нажав на нее, можно создавать 15-секундные видеоклипы, накладывать аудио и добавлять креативные эффекты. Если у пользователя аккаунт общедоступный, то видео будут доступны не только для его подписчиков, но и для всех зарегистрированных в соцсети людей.

В Украине эта функция видео пока недоступна.

Пользователи Instagram разоблачили приложение в слежке через фронтальную камеру. Нежелательную активность Instagram заметили люди, использовавшие гаджеты iPhone с бета-версией iOS 14.

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Сейчас вы читаете новость «У соцсети TikTok появился конкурент». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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Дата
06
августа

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