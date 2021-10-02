Трамп через суд будет добиваться восстановления своего аккаунта в Twitter

Трамп обратился в федеральный суд во Флориде. Фото: flickr

В США бывший президент Дональд Трамп обратился в федеральный суд во Флориде, чтобы компания Twitter восстановила его аккаунт, закрытый в начале года. Об этом сообщает The Hill.

"Адвокаты Трампа в пятницу подали ходатайство о предварительном судебном запрете против Twitter и ее генерального директора Джека Дорси. В заявлении говорится, что Twitter "вынудили" заблокировать аккаунт Трампа", - говорится в сообщении.

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В иске говорится, что аккаунт Трампа был запрещен якобы под давлением членов Конгресса США, которые действовали совместно с федеральными должностными лицами. Как утверждают адвокаты Трампа, Twitter "подверг цензуре" на тот момент действующего президента США.

В документе также утверждается, что Twitter избирательно применял свою политику, отмечая, что талибы появились на платформе в августе.

Ранее Дональд Трамп назвал причину, из-за которой он откажется от участия в президентских выборах в 2024 году.