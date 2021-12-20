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понедельник, 20 декабря 2021 15:57

Трагедия с надувным замком в Австралии: умер шестой ребенок
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В Австралии в больнице скончалась шестая жертва падения надувного замка во время школьного праздника в тасманском Дэвенпорте.

Чейсу Гаррисону было 11 лет, пишет ВВС. В воскресенье его отключили от системы искусственной поддержки жизни.

"Мальчик был среди девяти детей, которые упали с 10-метровой высоты, когда порыв ветра подбросил их надувной замок", - говорится в сообщении.

В больнице скончался еще один мальчик, который был ранен во время падения надувного замка
Фото: Grant Wells
Чейсу Гаррисону было 11 лет
В результате трагедии с надувным замком в Австралии погибли пятеро детей

Двое детей пока остаются в критическом состоянии. Еще одного мальчика выписали в пятницу. Полиция продолжает расследовать инцидент.

Трагедия произошла на школьном празднике в последний день перед каникулами. Всего на празднике присутствовали 40 детей, а также учителя и родители.

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Инцидент произошел в 10:00 по местному времени в четверг, 16 декабря, в начальной школе Хиллкрест. В Южном полушарии сейчас лето. Местные метеорологические службы прогнозировали "слабые ветры" для района, что находится на северном побережье Тасмании и выходит на холодную пролив Басса. После инцидента к месту трагедии прибыли несколько спасательных вертолетов и машин скорой помощи, чтобы доставить раненых в больницы.

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