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четверг, 16 декабря 2021 15:17

В результате трагедии с надувным замком в Австралии погибли пятеро детей

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В результате трагедии с надувным замком в Австралии погибли пятеро детей
Офицеры осматривают воздушный замок, на котором произошла трагедия / Grant Wells

Пятеро детей погибли и несколько серьезно ранены в австралийской школе после того, как порыв ветра подбросил их надувной замок высоко в воздух.

Полиция сообщила, что ученики начальной школы на севере Тасмании отмечали последнюю неделю занятий перед рождественскими каникулами, когда их выбросило с высоты около 10 м. Об этом пишет Al Jazeera.

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Комиссар полиции Тасмании Даррен Хайн сказал, что среди погибших детей были два мальчика и две девочки 10-11 лет. Пятый ребенок позже умер в больнице.

Инцидент произошел около 10 часов утра по местному времени в четверг, 16 декабря, в начальной школе Хиллкрест в солнечный ранний летний день. В Южном полушарии сейчас лето. Местные метеорологические службы прогнозировали "слабые ветры" для района, который находится на северном побережье Тасмании и выходит на холодный пролив Басса. После инцидента к месту происшествия прилетело несколько спасательных вертолетов и машин скорой помощи, чтобы доставить раненых в больницы.

Боб Смит, который живет рядом со школой, рассказал телеканалу ABC, что видел, как поднимался надувной замок.

"Мы потрясены. Вы не ожидаете ничего подобного… Бедные родители. Не знаю, что они будут делать", - сказал он.

В Днепропетровской области произошло ДТП, погиб один человек. Также в аварии пострадали два ребенка.

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Дата
16
декабря

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