Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся, пострадали дети

В Днепропетровской области произошла смертельная авария Фото: ГСЧС

В Днепропетровской области произошло ДТП, погиб один человек.

Также в аварии пострадали два ребенка, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Во время движения водитель легкового автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся. В результате происшествия погиб пассажир, 1992 года рождения, и пострадали 2 ребенка (девушки 2005 г. р. и 2006 г.р.), которые были госпитализированы в Магдалиновскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

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Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

В Харьковской области автомобиль KIA в результате ДТП отбросило в магазин. Водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и устроил ДТП.