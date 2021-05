Тихановская призвала Запад помочь с решением кризиса в Беларуси

Лидерка белорусской оппозиции Светлана Тихановская планирует провести международную конференцию по разрешению кризиса в Беларуси.

Об этом говорится на официальной странице оппозиционерки в Twitter.

"Лукашенко пытается тянуть время, чтобы все забыли о Беларуси. Поэтому мы хотим привлечь к белорусскому кризису внимание всего мира. Важна не только международная солидарность, но и конкретные действия. Уже почти год мои дети ежедневно спрашивают, где их папа и когда он вернется. И так живут тысячи семей в Беларуси: они страдают от репрессий режима ежедневно", - прокомментировала Тихановская во время слушания комиссии по правам человека Конгресса США.

В ходе выступления она рассказала о репрессиях и пытках над задержанными гражданами Беларуси.

Чиновники согласились, что нужно расширить санкции, "пока Лукашенко не уйдет и режим не рухнет".

Экс-помощник госсекретаря США Дэвид Крамер призвал оказывать максимальное давление на чиновников и олигархов, которые поддерживают режим. Он назвал конкретные имена: Виктор Шейман, Алексей Алексин, Александр Зайцев, Николай Воробей, Александр Мошенский, Владимир Пефтиев.

"С уходом Лукашенко кризис не закончится. США следует поддержать строительство новой Беларуси", - поддержал экс-советник госдепа США по вопросам СССР Пол Гобл.

On Tuesday, I sent a letter to Foreign Ministers & Foreign Relations Committees of the EU countries, calling on them to support Belarusians. What can be done?

1. I urge the 🇪🇺 to impose targeted sanctions against those responsible for human rights violations. pic.twitter.com/eNKRBMgJgI