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Тихановская призвала ЕС ужесточить санкции против режима Лукашенко

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Тихановская призвала ЕС ужесточить санкции против режима Лукашенко
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Евросоюз расширить санкции против официального Минска. Фото: facebook.com/Светлана Тихановская

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Евросоюз расширить санкции против официального Минска.

Идею наложить экономические санкции на "бизнесы, связанные с Лукашенко и приближенными к нему олигархами", уже поддержали президент, премьер-министр и глава МИД Латвии, с которыми она встретилась 14 ноября во время визита в Ригу. Об этом сообщается в Telegram-канале ее пресс-службы.

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Тихановская призвала Национальный банк Латвии остановить сотрудничество с Беларусьбанком и Белагропромбанком, а также пересмотреть контракты о закупке нефтепродуктов и металлопродукции, лесной и деревообрабатывающей промышленности и алкоголя из Беларуси. Кроме этого, она предложила ввести ограничения против предприятий, которые увольняют работников, что бастуют.

Отмечается, что Латвия и другие Прибалтийские страны введут расширенный список индивидуальных санкций, "который может включать сотни имен лиц, виновных в фальсификациях и репрессиях".

Ранее Светлана Тихановская сообщила, что намерена инициировать создание Народного трибунала на фоне бездействия государственной судебной системы. Она также объявила Александра Лукашенко и его пособников террористической организацией.

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15
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