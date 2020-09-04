Тихановская попросила у ООН помощь для Беларуси

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила с докладом в Совете Безопасности ООН.
"Нам нужна помощь ООН. Нация не должна быть заложником одного человека, который вцепился во власть. Режим Лукашенко обанкротился в глазах белорусской нации", выступление транслировало "Настоящее время".
Она еще раз призвала к освобождению всех политических заключенных, в том числе своего мужа Сергея Тихановского и оппозиционера Сергея Статкевича, а также всех задержанных на протестах.
Попросила ООН осудить использование силы белорусскими силовиками и ввести санкции в отношении режима Лукашенко и силовиков, причастных к разгону мирных протестов. Отдельно призвала мировое сообщество прекратить сотрудничество с режимом Лукашенко, отметив, что он "больше не представляет Беларусь".
Тихновская также призвала представителей ООН использовать все механизмы для того, чтобы Минск допустил в страну мониторинговые группы.
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