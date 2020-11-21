Тихановська готовит объявление ОМОНа террористической организацией

Тихановська провела переговоры с главой МИД Нидерландов. Фото: Reuters

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановська запускает процесс признания милицейских структур ГУБОПиК и ОМОН террористическими организациями

Договорилась об этом с министром иностранных дел Королевства Нидерланды Стефаном Блоком, передает "Эспрессо".

Тихановська и Блок обсудили международные расследования против преступлений режима Лукашенко и запуск процесса признания силовых структур террористическими организациями. Блок выразил готовность помочь в этом направлении.

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"Если Главное управление МВД по борьбе с оргпреступностью и коррупцией и ОМОН превратились в преступные банды, мы начинаем процедуру признания этих организаций экстремистскими или террористическими. Все сотрудники, которые не уволятся до окончания расследования, будут признаны соучастниками и получат санкции и арест имущества. На амнистию смогут рассчитывать только те силовики, которые перейдут на сторону народа", - сказала Тихановська.

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановська намерена инициировать создание Народного трибунала на фоне бездействия государственной судебной системы. Она также объявила Александра Лукашенко и его пособников террористической организацией. Об этом она заявила в своем Telegram-канале в пятницу, 13 ноября.