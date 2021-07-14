Тигрица растерзала двоих парней на глазах у их друга

Тигрица загрызла двух ребят. Фото: National Geographic

В Индии тигрица растерзала двух парней на глазах у их друга, который успел залезть на дерево. Это спасло ему жизнь.

Он просидел на ветке всю ночь, пишет Hindustan Times.

Трое ребят возвращались в свою деревню на мотоцикле. Они решили ехать через тигровый заповедник. Их предупреждали, что на окраине гуляет тигрица с детенышами.

Мертвые тела нашли местные жители на следующий день. Они сообщили об этом в полицию.

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Парню, который все еще сидел на дереве, помогли спуститься. Он был в состоянии шока. Его доставили в ближайшую больницу.

Представители лесничества пытаются установить местонахождение хищника.

В Индии, в штате Кашмир, леопард схватил пятилетнюю Адху Шакил, когда она играла во дворе собственного дома, и потащил ее. Родители ребенка находились внутри дома, когда произошла трагедия. Они услышали крики ребенка и выбежали на улицу, однако хищник успел скрыться вместе с жертвой в ближайших зарослях.