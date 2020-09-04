Террористы расстреляли заложников на Олимпиаде

Палестинский террорист в здании израильской команды олимпийского городка / The Times

5 сентября 1972-го в Мюнхене во время летних Олимпийских игр радикальная палестинская группировка "Черный сентябрь" убила двух израильских спортсменов, захватила в заложники еще девятерых и двух тренеров. Противостояние с немецкой полицией закончилось перестрелкой, в которой погибли пятеро террористов, полицейский и все заложники.

На рассвете того дня восемь членов "Черного сентября", одетые в спортивные костюмы, вооруженные автоматами и гранатами, перелезли забор вокруг олимпийской деревни в Мюнхене, и окружили дом, где жила израильская команда. Расстреляв на месте двух спортсменов, захватили еще 11 членов. Представителей других делегаций, которые оказались в доме, отпустили.

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Террористы требовали освободить 232 членов "Организации освобождения Палестины", которые сидели в израильских тюрьмах, и 18 заключенных членов немецкого вооруженной группировки "Фракция Красной Армии", которые сидели в тюрьмах западной Европы. В случае невыполнения требований, обещали убивать каждый час после обеда по спортсмену.

Правительство Израиля отказалось выполнять условия, однако немцы начали переговоры, и договорилась об отсрочке до 18:00. Поняв, что выполнить требования так быстро невозможно, палестинцы захотели самолет для вылета в Каир. В 22:30 двумя вертолетами их с заложниками доставили на военный аэродром под Мюнхеном.

Там немецкая полиция планировала освободить заложников. Расставили пять снайперов, однако никто из них не имел подготовки в контртеррористических операциях, необходимых прицелов и приборов ночного видения.

Палестинцы заметили, что самолет пустой. Догадались, что их заманивают в ловушку. При попытке вернуться к вертолетам на аэродроме включили прожекторы. Снайперы открыли огонь. Когда с опозданием на взлетную площадку выехал броневик, палестинцы расстреляли заложников в первом вертолете, а затем бросили гранату во второй, где сгорели остальные израильтяне. В 1:30 ночи полиция закончила операцию. Захватили трех палестинцев. Пятеро террористов и один полицейский погибли.

Олимпийские игры приостановили на день. Состоялась траурная церемония. На ней были делегации всех стран, кроме СССР. Израильская сборная отказалась от дальнейшего участия. Оставили соревнования и ряд спортсменов других стран.

Тела террористов выдали Ливии. Диктатор Муаммар Каддафи лично возглавил 30-тисяну похоронную процессию похорон. Правительство Израиля потребовало выдать трех арестованных террористов, но их тоже отдали Ливии.

Правительство Израиля организовало две секретные операции "Божий гнев" и "Меч Гидеона" по уничтожению палестинских террористов, ответственных за преступление. Израильские спецслужбы за следующие 20 лет убили 13 человек. Включая лидера "Черного сентября" Али Хасана Саламе.