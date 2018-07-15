Тексты Сенцова прозвучали из уст известных польских актеров

Тексты Сенцова прочитали в Польше. Фото: Uatv

Известные польские актеры прочитали тексты незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Это стало возможным благодаря волонтерам, которые перевели автобиографические произведения политзаключенного на польский язык, передает Culture.pl.

Тексты Сенцова прозвучали из уст культового польского актера Даниэля Ольбрыхского, обладателя награды за лучшую мужскую роль на кинофестивале "Молодость-2016" Анджея Северина, и актрисы Иоанны Кулиґ, которая, вероятно, в этом году будет номинирована на премию "Оскар".

Анджей Северин отметил, что выразил свою солидарность Сенцову, прочитав его рассказ.

"Я делаю это для себя, для своих внуков. Хочу, чтобы тексты Сенцова услышали другие поляки. Надеюсь, что господин Олег сможет и сам услышать собственные произведения в хорошем польском переводе", - сказал актер.

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На первом видео актеры читают рассказ "Собака", оно было опубликовано в Facebook 10 июля, второе видео с рассказом "Бабушка" опубликовали 13 июля - в день рождения Сенцова. Оба ролика набрали уже более 80 тысяч просмотров.

В Киеве на Майдане Независимости собралось около 400 человек, чтобы поддержать украинского политзаключенного Кремля Олега Сенцова и других незаконно осужденных украинцов. Люди пришли на акцию с плакатами #SaveOlegSentsov и "Свободу политзаключенным".