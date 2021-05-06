"Тех, кто отказывается вакцинироваться, следует судить, потому что угрожают здоровью и жизни окружающих", - рассказывает журналист из Варшавы

Пункт вакцинации в городе Чарнкув, возле Познани / Клаудия Воронка

По правительственным данным, в Польше общее количество прививок против Covid-19 - более 12,2 млн. 5 мая в стране сделали более 230 тыс. прививок. Количество всех вакцинаций, проводимых в стране с начала пандемии на 100 жителей - 31,88.

В Польше, как и в целом ЕС, разрешены четыре вакцины - BioNTech i Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson. В стране можешь выбрать себе вакцину, доступную в конкретном месте вакцинации, или прислушаться к советам врача. Gazeta.ua собрала мнения поляков, как у них происходит вакцинация.

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"Получу первую дозу вакцины от Рfizer в субботу. - рассказывает 40-летний архитектор из Пшемысля Томаш Пятровський. - Только пережил неврологическую болезнь, и мой врач записал меня на эту вакцину, как на лучшую именно для меня".

"Планирую в ближайшее время привиться вакциной от Pfizer. Похоже, что у нее самая высокая эффективность. Но еще не знаю, на какую именно вакцину натолкнусь. У нас проблема не в недостатке вакцин, а в том, что некоторые люди не хотят вакцинироваться. А еще в соцсетях, и часто под правительственными постами, пишут чушь, что те, кто вакцинировался умрут через два года, и прочую дребедень. Всячески отговаривают от вакцинации", - рассказывает 26-летняя офисная работница из Познани Клаудия Вырва.

"Завтра прививаюсь первой дозой Pfizer, а через месяц планируют получить вторую. У нас есть возможность выбора. Мне эту посоветовал врач. Но, насколько знаю, то нет больших различий между вакцинами. Если бы не эта, вакцинировался бы любой другой. Считаю, вакцинация должна быть обязательной и принудительной, если кто-то не хочет. Включая полицию и суд, потому что не вакцинированы угрожают здоровью и жизни окружающих. После получения второй дозы получу документ, что я вакцинирован. Он будет действовать по всему ЕС. Уже после первой дозы смогу избежать двухнедельного карантина по возвращении в Польшу из-за рубежа", - говорит 35-летний журналист из-под Варшавы Дариуш Матерняк.

Общее количество людей, вакцинированных хотя бы одной дозой в Польше - почти 9,2 млн человек. из них более 3 млн человек вакцинированы двумя дозами. Процент поляков, вакцинированных хотя бы одной дозой - 23,95%. Процент вакцинированных двумя дозами - 7,93%.