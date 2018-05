Тату-мастер превращает неуклюжие рисунки на шедевры

Кендрик Райт, художник и генеральный директор Sadistik Ink, превращает неуклюжие рисунки в дизайн для татуировок.

Молодая женщина Сьерра Алексис решила сделать себе вторую татуировку. Она придумала дизайн и приложила максимум усилий, чтобы изобразить ее на бумаге, сообщает Boredpanda.

glad the tat man knew what i was getting at 😂😂 pic.twitter.com/V9aBpLUUAs