Тату-мастер превращает неуклюжие рисунки на шедевры

Кендрик Райт, художник и генеральный директор Sadistik Ink, превращает неуклюжие рисунки в дизайн для татуировок.
Молодая женщина Сьерра Алексис решила сделать себе вторую татуировку. Она придумала дизайн и приложила максимум усилий, чтобы изобразить ее на бумаге, сообщает Boredpanda.
glad the tat man knew what i was getting at 😂😂 pic.twitter.com/V9aBpLUUAs— sosa baby (@sierraalexiss_) 5 мая 2018 г.
Алексис пришла в тату-салон с рисунком и надеждой, что мастер ее поймет. Фото готовой работы опубликовала в соцсетях.
"Мастер полностью воспроизвел то, что я хотела видеть на своем теле", - говорит женщина.
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Она поделилась коллажем, на котором для сравнения был ее рисунок и фотография готовой татуировки на коже. В результате, твит распространили более 65 тыс. раз. Сама Сьерра имеет в своем Twitter около 1,5 тыс. читателей.
Второй пост показывает, что клиент пришел с рисунком того, что хотел бы иметь. Мастер изобразил ему "берсерка". Берсерки - это воины-викинги, носившие медвежью шкуру и имели славу сильных и храбрых.
idk how these artists do it fr fr 😂😂 pic.twitter.com/QjnO5e8baD— black bear. (@Big_Kerv) 6 мая 2018 г.
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