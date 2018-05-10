Тату-мастер превращает неуклюжие рисунки на шедевры

Кендрик Райт, художник и генеральный директор Sadistik Ink, превращает неуклюжие рисунки в дизайн для татуировок.

Молодая женщина Сьерра Алексис решила сделать себе вторую татуировку. Она придумала дизайн и приложила максимум усилий, чтобы изобразить ее на бумаге, сообщает Boredpanda.

glad the tat man knew what i was getting at 😂😂 pic.twitter.com/V9aBpLUUAs — sosa baby (@sierraalexiss_) 5 мая 2018 г.

Алексис пришла в тату-салон с рисунком и надеждой, что мастер ее поймет. Фото готовой работы опубликовала в соцсетях.

"Мастер полностью воспроизвел то, что я хотела видеть на своем теле", - говорит женщина.

Автор: twitter.com/sierraalexiss Сьерра Алексис поделилась в Twitter сравнением готового татуировку с ее рисунком на бумаге.

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Она поделилась коллажем, на котором для сравнения был ее рисунок и фотография готовой татуировки на коже. В результате, твит распространили более 65 тыс. раз. Сама Сьерра имеет в своем Twitter около 1,5 тыс. читателей.

Автор: instagram.com/realink_lord Кендрик Райт - художник и тату-мастер, который точно угадывает желания своих клиентов.

Второй пост показывает, что клиент пришел с рисунком того, что хотел бы иметь. Мастер изобразил ему "берсерка". Берсерки - это воины-викинги, носившие медвежью шкуру и имели славу сильных и храбрых.

idk how these artists do it fr fr 😂😂 pic.twitter.com/QjnO5e8baD — black bear. (@Big_Kerv) 6 мая 2018 г.

В Днепре исчезла несовершеннолетняя Ангелина Витютнева с татуировками. Девушка вышла из дома 4 мая около 9:00 и до сих пор не вернулась. Имеет рост 163 см, вес 52 кг, волосы каштанового цвета до плеч, среднего телосложения, на обеих руках на предплечье есть тату в виде рук, на правой ноге внизу тату сердца.