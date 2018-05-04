Исчезла 17-летняя девушка с татуировками

В Днипро разыскивают пропавшую девушку. Фото: полиция

В Днипро исчезла несовершеннолетняя Ангелина Витютнева. Девушка вышла из дома 4 мая около 9:00 и до сих пор не вернулась.

Имеет рост 163 см, вес 52 кг, волосы каштанового цвета до плеч, среднего телосложения, на обеих руках в предплечье есть тату в виде рук, на правой ноге внизу тату сердца, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Была одета в голубые джинсы, блузку голубого цвета в цветах, бежевые туфли на каблуках. При себе имела большую лаковую сумку бежевого цвета и 35 грн.

Любую информацию о местонахождении Ангелины просят сообщить на линию "102" или по телефону: 0(66) 806 01 97.

Ирина Найденко пропала в Святошинском районе Киева. Девушка пошла ночью из дома на ул. Зодчих и не вернулась. Девушка ушла в ночь с 12 на 13 апреля, около 3:00.