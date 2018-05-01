На Киевщине исчез подросток

Поповиченко разыскивают в Киевской обл. Фото: "Наш Киев"

Николая Поповиченко 2005 года рождения разыскивают в Киевской области.

29 апреля подросток ушел из постоянного места жительства в с. Калиновка Васильковского района, сообщает "Сегодня".

Парень был одет в голубые джинсы, серую спортивную кофту с черными вставками на рукавах, черные кроссовки с белой подошвой. Может закрывать лицо и голову футболкой.

Поповиченко может передвигаться на электропоездах направлению Киев-Фастов.

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30 апреля мог находиться в Шевченковском районе Киева. Может находиться возле ст. м. "Арсенальная", в Киевском дворце детей и юношества, в музее военной техники.

Исчез студент столичного медицинского университета 6-курсник 25-летний Дмитрий Витищенко из села Исайки Богуславского района Киевской области. Подрабатывал фельдшером на станции скорой помощи. Вышел из общежития, где живет с женой Аллой, и не вернулся.