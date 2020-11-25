Тампоны и прокладки станут бесплатными для всех женщин и девушек Шотландии

Законопроект в парламенте Шотландии представила депутат Моника Леннон. Фото: pixabay.com

Парламент Шотландии принял законопроект о бесплатном обеспечении женщин средствами интимной гигиены.

Шотландия стала первым в мире государством, принявшим подобный законопроект, сообщила пресс-служба шотландского парламента в Twitter.

Законом предусматривается, что в туалетах школ, колледжей и университетов тампоны и прокладки будут бесплатными для всех женщин и девушек.

Правительство Шотландии будет иметь полномочия обязать и другие общественные учреждения обеспечить то же самое. Финансирование такой инициативы также ляжет на правительство и по предварительным подсчетам составит 8,7 млн фунтов стерлингов в год (329,7 млн грн). Ранее он уже спонсировал похожий проект в городе Абердин, предоставляя бесплатные средства женской гигиены малообеспеченным семьям.Тогда ряд ресторанов, пабов и даже футбольных клубов добровольно решили также обеспечивать свои уборные бесплатными гигиеническими средствами.

Законопроект в парламенте Шотландии представила депутат Моника Леннон из Лейбористской партии еще в апреле 2019 года. Он важен из-за явления так называемой менструационной бедности, которым называют несостоятельность женщин и девушек обеспечить себя средствами интимной гигиены из-за нехватки средств. Как следствие, они используют негигиенические заменители, вредя собственному здоровью.

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В Шотландии рекордный рост числа сторонников отделения от Соединенного Королевства. В соцопросе Ipsos, проведенном в Шотландии, 58% высказались за отделение от Великобритании. Против 42%. Об этом пишет польская Rzeczpospolita.