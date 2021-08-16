Талибы стреляют в тех, кто хочет бежать из Афганистана

Талибы стреляют в людей, которые хотят попасть в аэропорт / REUTERS

Талибы бродят по улицам афганской столицы в неприметной одежде и стреляют в тех, кто хочет попасть в аэропорт или пробует убежать из недавно захваченного города.

Учитель английского языка, застрявший в Кабуле, рассказал о мрачной и безнадежной атмосфере, в которой оказались люди. Об этом пишет Daily Star.

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Учитель работал со своим обычным классом в воскресенье, когда узнал о приближении талибов.

"Я видел страх и разочарование в глазах учеников, когда делали наши последние фото вместе. Пытался успокоить их. То, как быстро все произошло, было для нас шоком. Мы не могли поверить, что в течение недели весь Афганистан захвачен талибами на мотоциклах и грузовиках. Где армия? Где полиция? Люди опасаются за жизнь. Я заперся в своей комнате. Мы все пытаемся следить за новостями и смотреть, что будет дальше. Не хочу на улицу. Там небезопасно. У талибов нет формы, только оружье. Они стреляют в тех, кто хочет попасть в аэропорт или бежать из города. "Талибан" установил блокпосты на каждом углу. Никто не может выйти", - рассказал мужчина.

В воскресенье, когда силы "Талибана" захватили столицу, тысячи напуганных жителей бежали в аэропорт в надежде выбраться из страны. Но все полеты приостановлены, только западные страны эвакуировали своих граждан. Сам аэропорт уже закрыт.

"Ходят слухи, что талибы принуждают девочек выходить за них замуж, беря в наложницы. Они просят старшую их девушек составить список всех от 12 лет и передать их своим солдатам", - говорит учитель.

В понедельник, 16 августа, официальный представитель "Талибана" позвонил на BBC в прямом эфире, чтобы попытаться развеять опасения международного сообщества по поводу их вторжения в Афганистан. Он сказал, что те, кто живет в Кабуле и Афганистане, не должны бояться талибов, поскольку они "хотят мирной передачи власти".

В Афганистане еще находятся 50 граждан Украины. Дипломаты уточняют, кто из них хочет эвакуироваться, сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.