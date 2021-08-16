В Афганистане находятся 50 украинцев: МИД Украины усиливает посольства в других странах

В Афганистане, который захватили талибы, находятся 50 украинцев. Фото: Reuters

В Афганистане, где власть захватили боевики движения "Талибан", находятся 50 граждан Украины.

Сейчас дипломаты уточняют, кто из них хочет эвакуироваться, сообщил представитель министерства закородонних дел Украины Олег Николенко.

"По информации МИД, в Афганистане находятся до 50 украинцев. Почти со всеми установили ​​связь. Дипломаты уточняют, кто из них желает эвакуироваться", - прокомментировал Николенко.

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Большинство работает по частным контрактам. Также среди них есть украинцы афганского происхождения.

Сейчас дипломаты ищут пути безопасной эвакуации, отметил Николенко.

"Держим ситуацию на особом контроле. Теперь сразу два украинских диппредставительства - в Таджикистане и Пакистане - мониторят ситуацию и готовы помочь нашим гражданам", - заявил он.

Решение об усилении посольства Украины в Таджикистане и Пакистане принял глава МИД Дмитрий Кулеба.

"О физическом перебазировании дипломатов речь не идет. Зато есть решение о подключении дополнительного посольства Украины в Исламабаде к работе по мониторингу ситуации и потребностей украинских граждан в Афганистане. Посольство в Таджикистане занимается этим уже некоторое время, но учитывая развитие ситуации, объем работы растет", - отметили в МИД.

15 августа 2021 года боевики движения "Талибан" начали "мирный захват" столицы Афганистана Кабула. Президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и передал власть боевикам. За последние дни талибы захватили 25 из 34 столиц провинций Афганистана. Исламское движение "Талибан" объявило о завершении войны в стране. Талибан не хочет жить в изоляции, заявили представители боевиков. Сейчас Афганистан якобы готов к открытым и мирным народным отношениям.