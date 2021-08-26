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четверг, 26 августа 2021 16:33

Талибы насилуют детей и занимаются некрофилией

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Талибы насилуют детей и занимаются некрофилией
Бывший офицер афганской полиции дает интервью индийскому телевидению / News18 India

По словам очевидца, талибы в Афганистане насилуют девочек, убивают их и занимаются сексом с трупами.

Бывшая офицер афганской полиции, сбежавшая в Индию, утверждает, что талибы ходят от двери к двери, чтобы найти девочек от 12 лет, которых могли б взять в "жены". Если дети сопротивляются, их расстреляют, а тела оскверняют. Об этом пишет Daily Star.

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Несмотря на то, что лидеры талибов заявляют о прекращении жестокой политики относительно женщин, свидетельства беженцев из сельской местности говорят об обратном.

Они говорят, что полевые командиры талибов по-прежнему рассматривают незамужних и овдовевших женщин от 12 до 45 лет как "ханимат" - военные трофеи, которые нужно разделить между бойцами. Некоторые требовали, чтобы общины передавали списки таких девочек и женщин, чтобы их можно было принять в качестве "жен", и ходили от дома к дому в поисках.

Они также заявляют, что мирных жителей страны, сотрудничавших с западными вооруженными силами или предыдущим правительством, регулярно убивают.

Ранее в этом месяце появились сообщения о массовом убийстве, в ходе которого талибы напали на членов хазарейского меньшинства. Шесть человек застрелили и троих замучили до смерти, в том числе мужчину задушили его шарфом, отрезав мышцы руки.

Для предотвращения утечки новостей о других массовых убийствах талибы блокируют мобильную связь в общинах.

Талибы заявляют, что будут пресекать и расследовать зверства против мирных граждан, осуществленные их бойцами.

"Мы слышали о некоторых случаях зверств и преступлений против мирных жителей. Если талибы создают эти проблемы с законностью, их расследуют. Можем понять панику, стресс и тревогу. Люди думают, что мы не будем нести ответственность, но это не так", - сказал представитель талибов.

Талибы запретили женщинам ходить по улицам и посещать работу, пока не наладится система обеспечения их безопасности. Представитель талибов назвал это предписание временной мерой.

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