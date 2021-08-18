"Талибан" выступил с громким заявлением

"Талибан" заявил о завершении войны в Афганистане. Фото: ua.news

Группировка "Талибан" не позволит использовать территорию Афганистана для атак против любой страны.

"Я хотел бы заверить международное сообщество, в частности США, что никто не пострадает ... Мы не позволим использовать нашу территорию против любого или против любой страны мира", - сказал представитель "Талибана" Забигулла Муджахид на пресс конференции в Кабуле, сообщает Al Jazeera.

Мировое сообщество может быть уверено, что талибы отданы этим обязательствам, подчеркнул представитель террористов.

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15 августа 2021 года боевики движения "Талибан" начали "мирный захват" столицы Афганистана Кабула. Президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и передал власть боевикам.