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воскресенье, 15 августа 2021 13:26

Талибы вошли в Кабул: президент согласился на мирную передачу власти

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Талибы вошли в Кабул: президент согласился на мирную передачу власти
Талибы пошли в наступление на столицу Афганистана. Фото: Reuters

Боевики "Талибана" захватили стратегически важный город Джелалабад в Афганистане и вошли в Кабул.

Начались столкновения между талибами и правительственными силами Афганистана, сообщает Reuters.

Интересы Джелалабада дает боевикам "Талибана" контроль над дорогой, ведущей к пакистанскому городу Пешавар.

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Министерство внутренних дел Афганистана сообщило, что талибы входят в Кабул со всех сторон. Глава МВД Саттар Мирцквал сообщил, что атаковать Кабул не будут, смена власти пройдет мирным путем.

Президент Афганистана заявил, что в ближайшие часы сложит с себя полномочия.

Посольства иностранных государств в Кабуле атаковали тысячи людей, которые хотят покинуть страну из-за наступления талибов. Больше всего желающих получить визу у посольства Турции и Ирана.

Передача власти в Афганистане "Талибана" состоится в воскресенье, 15 августа, в президентском дворце в Кабуле

В связи с этим США срочно эвакуирует свое посольство из Кабула.

Пентагон перебросит в Афганистан дополнительные силы для организации эвакуации сотрудников посольства США. В Государственном департаменте США сообщили о планах сократить дипломатический штат в Кабуле в связи с ухудшением ситуации с безопасностью. О полной эвакуации речь не идет. Афганистан покинут сотрудники, которые могут работать удаленно, а также те, чье присутствие не является обязательным для исполнения "основных функций" посольства.

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Дата
15
августа

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