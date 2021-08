Талибы вошли в Кабул: президент согласился на мирную передачу власти

Боевики "Талибана" захватили стратегически важный город Джелалабад в Афганистане и вошли в Кабул.

Начались столкновения между талибами и правительственными силами Афганистана, сообщает Reuters.

Интересы Джелалабада дает боевикам "Талибана" контроль над дорогой, ведущей к пакистанскому городу Пешавар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Талибан" взял ключевой восточный город в Афганистане

Министерство внутренних дел Афганистана сообщило, что талибы входят в Кабул со всех сторон. Глава МВД Саттар Мирцквал сообщил, что атаковать Кабул не будут, смена власти пройдет мирным путем.

Президент Афганистана заявил, что в ближайшие часы сложит с себя полномочия.

Посольства иностранных государств в Кабуле атаковали тысячи людей, которые хотят покинуть страну из-за наступления талибов. Больше всего желающих получить визу у посольства Турции и Ирана.

Передача власти в Афганистане "Талибана" состоится в воскресенье, 15 августа, в президентском дворце в Кабуле

В связи с этим США срочно эвакуирует свое посольство из Кабула.

US miilitary helicopters evacuate the US Embassy in Kabul as the Taliban enter the citypic.twitter.com/0QBxfSU4n8