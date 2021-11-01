Таиланд открыл границы для вакцинированных туристов

Таиланд открыл границы для вакцинированных от коронавируса туристов.
Страна полтора года была закрыта, передает BBC.
"Это как увидеть тусклый луч света в конце тоннеля - мы не могли работать в течение двух лет", - сказал туристический гид Чайягорн Буньяпак ВВС.
В понедельник в страну должны прибыть тысячи туристов. Люди из более чем 60 стран смогут попасть в Таиланд без карантина в отеле. В сообщении не указали, с какими вакцинами разрешили въезд.
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В следующем году ожидается рост количества туристов до 15 млн. Туристический сектор планирует заработать более $30 млрд.
Центр контроля и профилактики заболеваний США отнес Украину в число стран четвертого уровня опасности, то есть к направлениям для туристов с высоким Covid-риском. Соответствующее решение приняли в понедельник, 25 октября.
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