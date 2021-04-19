Сыну Рамзана Кадырова присудили победу на турнире по боксу, когда соперник начал его бить

Сын Рамзана Кадырова Адам странным образом выиграл турнир по боксу. Фото: gazeta.ru

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова 13-летний Адам победил на турнире по боксу. Ему присудили победу после того, как соперник начал его бить.

Видео поединка появилось в Twitter, пишет "Настоящее время".

Бой состоялся в начале апреля. Адам выступал в черных трусах, а его соперник Аслан Биттиров - в синих.

Биттиров нанес несколько ударов в лицо Кадырову-младшему. Внезапно рефери остановил бой и начал отсчитывать сопернику Адама нокдаун. В это время Биттиров ровно стоял на ногах.

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Секундант боксера выбросил на ринг полотенце, что свидетельствует о победе Кадырова.

"Не очень понятно, если честно", - сказал в прямом эфире телеканала "Матч. Боец" комментатор.

На портале "Грозный-информ" написали, что сын Кадырова победил техническим нокаутом в одном из любительских поединков. Среди зрителей турнира был и глава Чечни Рамзан Кадыров.

"По словам зрителей, он не оставил противнику ни единого шанса", - говорилось в публикации.

Глава российской Чечни Рамзан Кадыров, который в прошлом неоднократно поддерживал многоженство на Кавказе, вероятно, имеет 2 жены.