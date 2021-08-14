Сына Каддафи объявили в розыск

Сейфа аль-Ислама подозревают в связи с российскими наемниками. Фото: France 24

В Ливии военная прокуратура выписала ордер на арест сына бывшего диктатора Муаммара Каддафи, Сейфа аль-Ислама.

Его подозревают в связях с группой наемников с ППК "Вагнер". Их подозревают в военных преступлениях, сообщает "Радіо свобода".

Ордер выписан 5 августа по делу 2019 года о военных преступлениях полевого командира Халифы Хафтара. Их поддерживали российские наемники.

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49-летний сын Каддафи недавно заявил о желании вернуться в политику. Он может стать одним из кандидатов на выборах президента страны.

Расследование BBC обнаружило масштабы операций российской группы "Вагнера" ​​в гражданской войне в Ливии, в частности военные преступления, совершенные российскими вооруженными силами. Планшет, затерянный бойцом группы "Вагнера", демонстрирует ключевую роль "вагнеровцев" в войне, а также их кодовые имена и боевые действия.