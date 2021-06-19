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суббота, 19 июня 2021 15:14

Показали фильм о преступлениях русских на Балканах

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Показали фильм о преступлениях русских на Балканах
Кадр из фильма / YouTube канала РТК

Косовский канал РТК показал документальный фильм VIRUSSIA о преступлениях русских на Балканах в югославских войнах, шпионских скандалах для противодействия Кремлем интеграции балканских стран в ЕС и НАТО, работе боевиков "Группы "Вагнер" и о российском влияние на Сербию. Лента вышла на албанском с английскими субтитрами.

Фильм состоит из четырех частей - безопасность, пропаганда, дипломатия и роль православной церкви. Об этом пишет сайт канала РТК.

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Первая часть описывает Путина как бывшего КГБшники, который авторитарно управляет Россией более 20 лет, и, в частности, дестабилизирует Балканы.

Рассказывается также, как россияне участвовали в югославских войнах 1990-х. Как добровольцы на стороне сербов участвовали, в частности, в военных преступлениях во время войн в Боснии и Герцеговине и Косово.

Также рассказывается о русской частной военной компании "Группа "Вагнер", которая показана как жестокая "банда", известная зверствами и пытками жертв. В ней, в частности, воюют сербы, преимущественно бывшие члены военизированных групп времен войн в Боснии и Косово.

В фильме описаны недавние примеры российского шпионажа, такие как дело Яны Миночкин 2019-го. Он был бывшим чиновником ОБСЕ, а затем МООНК, миссии ООН в Косово. Через эти миссии россияне осуществляют шпионаж. МООНК - центр вербовки российских шпионов. Власти Косово даже информировала бывшего генсека ООН Пан Ги Муна об этом, но без результатов. Также российские шпионы имеют связи с местными криминальными структурами для выполнения определенных задач. Авторы считают, что российский шпионаж - угроза безопасности Европы.

В фильме рассказывается о российском шпионаже в Сербии. В ноябре 2019 года президент Сербии рассказал о видео 2018, на котором зафиксировано встреча российского подполковника ГРУ Георгия Клебан с неизвестным ZK - сербским подполковником в отставке. На видео речь шла о передаче определенных данных и его подлинность подтверждена. В фильм цитируют сербские СМИ, рассказывают, что Россию интересует только то, как поведут себя сербские генералы и другие военные, если Сербия хочет стать членом НАТО, и Россия - не друг Сербии.

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Значительная часть фильма посвящена "Русском гуманитарном центра" в сербском городе Ниш, который является местом российского вмешательства, где планируются российские шпионские действия на Балканах. Через центр в Сербию также продают изношенную российскую военную технику, в основном бывшие в употреблении самолеты.

В то же время в фильме речь идет о дальнейшем неизбежно расширение НАТО на Балканах и изоляцию Сербии, которой способствует пагубное влияние России. В НАТО сейчас все балканские страны, кроме Боснии и Герцеговины, Сербии и Косово. Хотя первая планирует присоединиться к НАТО.

Работа над фильмом продолжалась два года. Над ним работали журналисты из разных СМИ разных стран Балкан, а также институты, изучающие влияние России.

Косово - частично признанное государство на Балканах, чью независимость признали 98 крае-членов ООН. Украина не признает независимость Косово.

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