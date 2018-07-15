Сын погибшей от "Новичка" британки обратился к Трампу

Сын Дон Стерджесс попросил Трампа поговорить о смерти матери с Путиным. Фото: Factor

Сын погибшей от "Новичка" британки 19-летний Эван Хоуп попросил Дональда Трампа поднять вопрос о смерти его мамы на встрече с Владимиром Путиным.

Эван хочет чтобы президенты обсудили эту тему, передает The Guardian.

"Я не разделяю политику Дональда Трампа, и я никогда не буду его сторонником, но я хотел бы, чтобы он поговорил о смерти моей матери с российским президентом", - сказал парень.

Эван надеется, что убийца или убийцы его матери "получат по заслугам".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Иди н ****, товарищ Путин" - в Хельсинки проходит многотысячный протест

16 июля пройдет встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии - Хельсинки. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, президент США Дональд Трамп будет спрашивать Владимира Путина о его отрицание того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года. Он также отметил, что позиция США относительно санкций заключается в том, что они должны оставаться.