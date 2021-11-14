Саиф аль-Ислам Каддафи баллотируется в президенты Ливии. Фото: wikipedia

49-летний Саиф аль-Ислам Каддафи, сын диктатора Муаммара Каддафи, баллотируется в президенты Ливии.

Он подал соответствующие документы в региональную избирательную комиссию в городе Себха на юге Ливии в воскресенье, 14 ноября. Об этом сообщает местный телеканал Libya Alahrar.

Кроме Каддафи-младшего участие в выборах примет восточный военный командир Халифа Хафтар, премьер-министр Абдель Хамид аль-Дбейба и спикер парламента Агила Салех.

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#BreakingNews| Saif Al-Islam #Gaddafi has filed his presidential elections' candidacy paper at a Sabha High National Elections Commission center, an official at the commission, Khalid Al-Manaye has told Alahrar TV #Libya pic.twitter.com/GcXJ4OWVD1 — Libya Alahrar (@LibyaalahrarEN) November 14, 2021

Саиф аль-Ислам Каддафи – политик и второй сын Муаммара Каддафи. Его считали преемником отца, а сам он выступал за экономическую либерализацию Ливии под его руководством. В ноябре 2011 после падения режима диктатора Саифа аль-Ислама арестовали. В 2015-м его приговорили к смертной казни за преступления против человечности, но через два года освободили по закону об амнистии.

15 января 1970-го капитан ливийской армии Муаммар аль-Каддафи, свергнувший в сентябре 1969-го короля Идриса, был провозглашен премьером Ливии. Каддафи родился в палатке в ливийской пустыне. Был сыном бедуина. Учился в университете и Ливийской военной академии. Постоянно рос в рядах ливийской армии. Как арабский националист, вместе с группой сослуживцев сверг ливийскую монархию 1 сентября 1969-го.