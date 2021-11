49-летний Саиф аль-Ислам Каддафи, сын диктатора Муаммара Каддафи, баллотируется в президенты Ливии.

Он подал соответствующие документы в региональную избирательную комиссию в городе Себха на юге Ливии в воскресенье, 14 ноября. Об этом сообщает местный телеканал Libya Alahrar.

Кроме Каддафи-младшего участие в выборах примет восточный военный командир Халифа Хафтар, премьер-министр Абдель Хамид аль-Дбейба и спикер парламента Агила Салех.

