Сын диктатора Муаммара Каддафи баллотируется в президенты Ливии

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
Просмотров: 864
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
Просмотров: 1062
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
Просмотров: 1692
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
1 Просмотров: 3375
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
Просмотров: 1728
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
3 Просмотров: 2313
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Просмотров: 1944
"Мы уже на Марсе – что теперь?": Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
"Мы уже на Марсе – что теперь?": Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
Просмотров: 387
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
Просмотров: 3609
"Раньше хоть могли отследить, где, кто и что ворует": как изменилась коррупция в Харькове после Кернеса
"Раньше хоть могли отследить, где, кто и что ворует": как изменилась коррупция в Харькове после Кернеса
Просмотров: 1431
Фото
Все фото
9
14
9
8
5
Индию окутал токсичный смог: страна готовится к экстренным мероприятиям
Индию окутал токсичный смог: страна готовится к экстренным мероприятиям
Российский десант высадился на белорусско-литовской границе
Российский десант высадился на белорусско-литовской границе
В Варшаве проходит запрещённый марш националистов
В Варшаве проходит запрещённый марш националистов
На праздник тысячи индийцев купались в токсичной реке
На праздник тысячи индийцев купались в токсичной реке
Поток лавы вулкана на Канарах достиг океана: впечатляющие кадры
Поток лавы вулкана на Канарах достиг океана: впечатляющие кадры
Видео
Все видео
Первая в мире страна изобрела Covid-вакцину, которую можно вдыхать
Первая в мире страна изобрела Covid-вакцину, которую можно вдыхать
Рассекретили дату выхода перезапуска "Секс в большом городе": трейлер
Рассекретили дату выхода перезапуска "Секс в большом городе": трейлер
Мигранты прорвались через белорусско-польскую границу
Мигранты прорвались через белорусско-польскую границу
50 лет лежала на чердаке: нашли неизданную песню участников The Beatles
50 лет лежала на чердаке: нашли неизданную песню участников The Beatles
Белорусские силовики бросали еду в толпу голодных мигрантов
Белорусские силовики бросали еду в толпу голодных мигрантов
Интервью
1/5
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
Просмотров: 747
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 6084
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 2187
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9576
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 1206
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
12 ноября 2021
Просмотров: 315
Тріщини часу
Уявіть: ви високо в горах, ідете вузенькими стежками, ризикуючи зірватись у провалля. Ліворуч бачите смужку горизонту з ледь видними контурами ...
воскресенье, 14 ноября 2021 15:40

Сын диктатора Муаммара Каддафи баллотируется в президенты Ливии

  Комментировать
Сын диктатора Муаммара Каддафи баллотируется в президенты Ливии
Саиф аль-Ислам Каддафи баллотируется в президенты Ливии. Фото: wikipedia

49-летний Саиф аль-Ислам Каддафи, сын диктатора Муаммара Каддафи, баллотируется в президенты Ливии.

Он подал соответствующие документы в региональную избирательную комиссию в городе Себха на юге Ливии в воскресенье, 14 ноября. Об этом сообщает местный телеканал Libya Alahrar.

Кроме Каддафи-младшего участие в выборах примет восточный военный командир Халифа Хафтар, премьер-министр Абдель Хамид аль-Дбейба и спикер парламента Агила Салех.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Ливии воюют более тысячи россиян из группы "Вагнера" - ООН

Саиф аль-Ислам Каддафи – политик и второй сын Муаммара Каддафи. Его считали преемником отца, а сам он выступал за экономическую либерализацию Ливии под его руководством. В ноябре 2011 после падения режима диктатора Саифа аль-Ислама арестовали. В 2015-м его приговорили к смертной казни за преступления против человечности, но через два года освободили по закону об амнистии.

15 января 1970-го капитан ливийской армии Муаммар аль-Каддафи, свергнувший в сентябре 1969-го короля Идриса, был провозглашен премьером Ливии.

Каддафи родился в палатке в ливийской пустыне. Был сыном бедуина. Учился в университете и Ливийской военной академии. Постоянно рос в рядах ливийской армии. Как арабский националист, вместе с группой сослуживцев сверг ливийскую монархию 1 сентября 1969-го.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сын диктатора Муаммара Каддафи баллотируется в президенты Ливии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
ноября

Ученый ждал Нобелевскую премию 30 лет

Самое читаемое
Назвали количество людей, умерших за месяц после прививки
Назвали количество людей, умерших за месяц после прививки Просмотров: 45803
В России мужчина умер после циничной шутки врача
В России мужчина умер после циничной шутки врача Просмотров: 11781
Футболист &quot;Динамо&quot; рассказал, как Зеленский был готов работать у него всю ночь
Футболист "Динамо" рассказал, как Зеленский был готов работать у него всю ночь Просмотров: 10530
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
5
 Просмотров: 8632
Гороскоп на выходные: в чьей жизни начнется суперуспешный период
Гороскоп на выходные: в чьей жизни начнется суперуспешный период
 Просмотров: 7461
Мир
Великобритания готова оперативно перебросить в Украину 600 спецназовцев
Великобритания готова оперативно перебросить в Украину 600 спецназовцев Просмотров: 1161
В России от Covid-19 ежесуточно умирает рекордное количество людей
В России от Covid-19 ежесуточно умирает рекордное количество людей Просмотров: 405
Мигранты забросали камнями польских правоохранителей
Мигранты забросали камнями польских правоохранителей Просмотров: 585
Путин предоставит Минску истребители и военное вооружение
Путин предоставит Минску истребители и военное вооружение Просмотров: 432
В Польшу из Беларуси прорвалось около 50 мигрантов
В Польшу из Беларуси прорвалось около 50 мигрантов Просмотров: 846
Больше всего комментируют
13
"Слуга народа" купил джип премиум класса за 1,1 млн грн
10
На украинские YouTube-каналы, противодействующие роспропаганде, пошли атаки
3
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
3
Бывший соратник Зеленского: Уже пора думать об Украине после Зе
2
Экс-министру Демчишину объявили подозрение в содействии террористам
Голосов: 1939
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть