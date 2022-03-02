Священники УПЦ МП призвали Онуфрия выйти из РПЦ

Призыв обнародовали около десяти священников из храмов Киева, Киевской области и Днепра. Фото: скрин из видео

Священники Украинской православной церкви московского патриархата записали обращение к митрополиту Онуфрию с призывом собрать Поместный собор и выйти из московского патриархата.

Один из клириков заявил, что прекращает упоминать имя Онуфрия во время богослужений. Свое обращение верующие выложили на YouTube.

"Обращаюсь к своему настоятелю, блаженнейшему митрополиту Онуфрию с просьбой инициировать созыв поместного собора Украинской православной церкви, на котором поднять вопрос о неуместности дальнейшего пребывания в составе Московского патриархата и смене канонического статуса нашей Церкви", - сказал один из клириков.

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"Мы считали вас отцом, а некоторые даже большим хозяином и Отцом, но вы оказались хуже отчима. Бог вам судья", – обратились священники УПЦ МП.

"Я прекращаю поминать ваше имя за богослужением в нашем храме. Это мой ответ на ваше молчание во время войны России с Украиной и попустительство во всем президенту России Владимиру Путину, что и привело к этой войне", – сказал один из клириков.

Призыв обнародовали около десяти священников из храмов Киева, Киевской области и Днепра. Как отметил один из отцов, его храм в селе Демидов был разрушен при обстреле российскими войсками.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.