Священники Нотр-Дама проведут первую службу после пожара

На службу в Нотр-Даме придет 30 мирян. Фото: tsn.ua

В соборе Парижской Богоматери состоится первое после масштабного пожара богослужения. На нем соберется 30 мирян.

Мероприятие запланировано в боковой частинии здания на 19:00 по киевскому времени, передает Reuters.

Таким образом церковные лидеры стремятся показать, что жизнь в соборе продолжается. И пожертвования способствуют этому.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На собор Парижской Богоматери внесли лишь 9% от обещанных пожертвований

"Это хороший символ. Будет очень небольшая группа людей, и можно понять, почему, поскольку все еще существуют серьезные проблемы с безопасностью", - отметил министр культуры Франк Ристер.

Пожар в Нотр-Даме вспыхнул вечером 15 апреля. Возгорание произошло около 19:50 по киевскому времени. Огонь распространялся на верхних уровнях собора. Разрушена верхняя часть шпиля, часы и значительная часть кровли собора, также сильно пострадали витражи. В результате обвала кровли в одном месте пробито большую дыру в потолке.